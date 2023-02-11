В Україні проведуть масштабну індексацію пенсійних виплат: коли це станеться

Вже за кілька тижнів в Україні проведуть індексацію пенсійних виплат. Це станеться 1 березня.

Як повідомляє OBOZREVATEL, окремі пенсіонери отримають на 500 грн більше. Такі гроші отримають ті громадяни, у яких розрахунковий розмір виплати близький до мінімальної.

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Точну цифру зростання пенсій ще не оголошували, проте збираються зробити це найближчим часом, пише видання. "Надбавка буде найвищою за останні роки. Оскільки у формулі її розрахунку закладено індекс інфляції, через стрибок цін у 2022 році значно мають проіндексувати й пенсії у 2023", – йдеться у матеріалі.

Відомо, що за попередніми розрахунками у березні цього року індексацію мають провести на рівні понад 20%.

За даними видання, підвищуватимуть ті виплати для пенсіонерів, які розраховані за законом – чиновники надбавок не отримуватимуть, а військові пенсіонери отримають надбавки за іншими правилам.

Також, підвищуватимуть не повний розмір пенсії. Не будуть враховувати надбавки за вік, чи за стаж.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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