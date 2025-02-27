В Україні рекордними темпами дорожчає популярний продукт: які зараз ціни

В Україні з початку 2025 року спостерігається різке зростання вартості соняшникової олії. У магазинах цей затребуваний продукт можна придбати щонайменше за 60 гривень за пляшку.

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Facebook повідомили, що в лютому вартість олії зросла найшвидшими темпами за останні роки, встановивши рекорд. "Це зумовлено підвищенням вартості насіння, що становить значну частину собівартості продукції, а також зростанням світового попиту та коливанням цін на нафту", – пояснюють експерти.

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Ціни на соняшникову олію в українських супермаркетах

В мережі Auchan соняшникові олію реалізують за ціною 61,80 гривні за пляшку об’ємом 850 мл.

У мережі АТБ вартість олії аналогічного об’єму стартує від 60,50 гривні.

У супермаркетах "Сільпо" мінімальна вартість становить 60,99 гривні.

Нагадаємо, у березні в Україні зростуть ціни на один з найпопулярніших базових продуктів.

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