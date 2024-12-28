В Україні різко змінилися ціни на самий популярний овоч: яка зараз вартість

В Україні зафіксовано зниження цін на картоплю. На сьогоднішній день її вартість у виробників становить 18-28 грн/кг, що приблизно на 12% нижче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня (16-20 грудня).

Про це інформують аналітики EastFruit. На їхню думку, головною причиною здешевшання є значне зниження попиту.

"Всупереч сподіванням фермерів на те, що продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картоплю в Україні, навпаки, почали знижуватися. Гуртові компанії, зі свого боку, не бачать причин для підвищення цін і збільшення обсягів закупівлі цього товару, оскільки попит на цю продукцію помітно знизився", – зазначається у повідомленні.

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Також підкреслюється, що стабільні поставки з міжнародних ринків сприяли зниженню цін. Водночас ситуацію ускладнює низька якість імпортованої продукції.

"Більшість ключових гравців ринку відзначають посередні якісні характеристики імпортної картоплі. Що, зі свого боку, вплинуло на темпи збуту місцевої продукції", – підсумували аналітики.

Вартість картоплі в супермаркетах

У великих супермаркетах картоплю продають за середньою ціною 32,3 грн/кг. Однак існує ймовірність, що через здешевлення у виробників вартість цього овочу також знизиться і в мережевих магазинах. Загалом же ціни варіюються в межах від 27,5 до 40,5 грн/кг.

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