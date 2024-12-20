В Україні різко здорожчав популярний овоч: на скільки злетіли ціни

В Україні значно зросли ціни на моркву. На сьогодні виробники реалізують її за 20-28 грн/кг, що на 11% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня (9-15 грудня).

Як повідомляє EastFruit, за останні два тижні темпи торгівлі у цьому сегменті теж продовжують рости. "З кінця минулого тижня морква в Україні подорожчала в середньому на 11%, і сьогодні виробники готові відвантажувати цю продукцію за ціною 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди", – вказується у повідомленні.

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Водночас зазначається, що, за словами основних гравців ринку, підвищення цін пов’язане зі збільшенням торгової активності. При цьому більшість господарств:

припинили реалізацію моркви більш високої якості, сподіваючись на подальше зростання цін;

зберегли основну частину врожаю для тривалого зберігання.

"До реалізації вони пропонують лише надлишки. Внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена", – пояснюють аналітики.

Тим часом, за даними "Мінфіну", у супермаркетах України середня вартість моркви становить 30,03 грн/кг, що трохи більше, ніж середня ціна листопада (29,83 грн). Однак, ймовірно, через значне підвищення відпускних цін цей продукт може незабаром ще більше подорожчати.

Нагадаємо, UAportal вже писав, які харчові продукти різко здорожчають в Україні.

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