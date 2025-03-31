В Україні різко впали ціни на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні ціни на помідори вже впали до рівня, значно нижчого за торішній. При цьому їхня вартість продовжує падати, знизившись на 17% лише за тиждень.

Як повідомляє сайт EastFruit, попит на тепличні томати в Україні продовжував різко падати. За словами представників ринку, ситуація в сегменті томатів залишалася невтішною для трейдерів, оскільки основні закупівлі здійснювалися великими роздрібними мережами, але в невеликих обсягах – лише для підтримки асортименту. До того ж пропозиція овочів значно зросла через активне постачання продукції з Туреччини.

У нинішніх умовах продавці були змушені знижувати ціни на тепличні томати. Наразі імпортні овочі з Туреччини продаються за 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тиждень тому.

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Слід зазначити, що наразі в Україні помідори продаються в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року. При цьому учасники ринку не виключають подальшого зниження цін, оскільки постачання томатів залишається стабільним, а рівень продажів все ще невисокий.

Ціни в супермаркетах, за інформацією видання "Мінфін". Червоні помідори (1 кг):

Auchan – 125,00 грн

Metro – 109,10 грн

Novus – 104,00 грн

Megamarket – 163,20 грн

середня ціна – 125,33 грн.

Помідори рожеві (1 кг):

Auchan – 129,90 грн.

Metro – 249,50 грн.

середня ціна – 189,70 грн.

Помідори сливка (1 кг):

Auchan – 139,90 грн.

Megamarket – 197,50 грн.

середня ціна – 168,70 грн.

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