В Україні низка пенсіонерів отримає до 800 грн надбавки: що відомо

В Україні низка пенсіонерів отримає доплати до пенсії у розмірі від 400 до понад 800 гривень. Йдеться про надбавку за особливі заслуги.

Зокрема, громадяни, нагороджені військовими орденами та медалями, мають право на доплату відповідно до Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Про це повідомляє "На пенсії".

Сума надбавки вираховується залежно від виду та кількості нагород і становить від 418,60 грн до 837,20 грн. Йдеться про радянські нагороди та вручені медалі за часів незалежної України.

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Окрім цього, військові можуть отримати статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною. Такими вважаються, зокрема, Герої України, яким з 2014 року вручено орден "Золота Зірка", особи, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Розмір доплат для них збільшився з однієї до трьох мінімальних зарплат (від 6700 до 20 100 грн). Причому отримувати їх можуть навіть Герої України, яким пенсія ще не призначена.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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