В Украине ряд пенсионеров получат до 800 грн надбавки: что известно

В Украине ряд пенсионеров получат доплаты к пенсии в размере от 400 до 800 гривен. Речь идет о прибавке за особые заслуги.

В частности, граждане, награжденные военными орденами и медалями, имеют право на доплату в соответствии с Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Об этом сообщает "На пенсии".

Сумма надбавки рассчитывается в зависимости от вида и количества наград и составляет от 418,60 до 837,20 грн. Речь идет о советских наградах и врученных медалях во времена независимой Украины.

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Кроме того, военные могут получить статус лица, имеющего особые заслуги перед Родиной. Такими считаются, в частности, Герои Украины, которым с 2014 года вручен орден "Золотая Звезда", лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней.

Размер доплат для них увеличился с одной до трех минимальных зарплат (от 6700 до 20100 грн). Причем получать их могут даже Герои Украины, которым еще не назначена пенсия.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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