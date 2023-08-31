В Україні з 1 вересня впровадять три форми навчання у школах: подробиці

Міністерство освіти й науки України визначилося, як навчатимуться школярі з 1 вересня. Школи, що мають укриття, зможуть проводити уроки.

За даними МОН, до 85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Кількість закладів середньої освіти, які проводитимуть офлайн-уроки, буде значно більшою порівняно з минулим роком.

Міністр освіти Оксен Лісовий в етері "Сніданку з 1+1" зауважив, що міністерство освіти намагається створити всі умови безпеки для того, щоб студенти та школярі вчилися в очному форматі з 1 вересня.

За даними МОН, цьогоріч освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. При цьому кожна область обиратиме придатні форми навчання, враховуючи безпекові обставини.

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Форма навчання для шкіл може бути організована в онлайн, офлайн та змішаному форматі. Все залежатиме від того, чи вміщує навчальний заклад всіх учасників освітнього процесу.

Зазначається, що рішення про формат навчання ухвалюють обласні військові адміністрації та керівництво освітніх закладів.

"Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну (домашню), екстернатну", – додали в МОН.

Очне навчання буде можливим у школах, якщо його укриття зможе вмістити усіх учнів та співробітників закладу.

Якщо місця не вистачає, навчання школи можуть організувати позмінно.

У змішаній формі поєднується дистанційне та очне навчання. Для прикладу, практичні та лабораторні заняття можуть проводити у приміщенні шкіл, а лекції читатимуть онлайн.

У МОН додали, що рекомендують учням початкових класів вчитися офлайн, аби діти мали можливість соціалізуватися.

Відомство зауважує, що форма освітнього процесу впродовж навчального року може змінюватися – все залежатиме від безпекової ситуації. Також школи можуть визначати тривалість та структуру уроків.

Повітряні тривоги

Якщо під час уроку виникає повітряна тривога, урок має перерватися, а учасники освітнього процесу повинні пройти до сховища й перебувати там до скасування тривоги.

Міністр освіти Оксен Лісовий раніше у Фейсбуці пояснив, що робити батькам, якщо їхні діти через повітряну тривогу не виспалися.

"На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн: https://lms.e-school.net.ua/ ", – сказав він.

Лісовий додав, що у разі, якщо учень чи учениця пропускає самостійну, чи контрольну через повітряну тривогу, вони повинні мати змогу здати цю роботу пізніше.

Що робити, якщо під час уроку звучить тривога:

Міністр Лісовий зауважив, що вчитель має перервати заняття та відвести дітей до укриття. Урок можна продовжити у бомбосховищі.

"Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища – чудово. Якщо немає – це не катастрофа. Безпека – понад усе", – додав він.

Раніше у Міністерстві освіти й науки України розповіли, як навчатимуться школярі з 1 вересня.

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