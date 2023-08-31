В Украине с 1 сентября внедрят три формы обучения в школах: подробности

Министерство образования и науки Украины определилось, как школьники будут учиться с 1 сентября. Школы с укрытием смогут проводить уроки.

По данным МОН, до 85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно. Количество заведений среднего образования, которые будут проводить офлайн-уроки, будет значительно больше по сравнению с прошлым годом.

Министр образования Оксен Лесной в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что министерство образования пытается создать все условия безопасности для того, чтобы студенты и школьники учились в очном формате с 1 сентября.

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По данным МОН, образовательный процесс будет организован в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. При этом каждая область будет выбирать подходящие формы обучения, учитывая обстоятельства безопасности.

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Форма обучения для школ может быть организована в онлайн, офлайн и смешанном формате. Все зависит от того, вмещает ли учебное заведение всех участников образовательного процесса.

Решение о формате обучения принимают областные военные администрации и руководство образовательных учреждений.

"Если родители не соглашаются с очной формой обучения, они могут выбрать другую форму получения образования: дистанционную, семейную (домашнюю), экстернатную", – добавили в МОН.

Очное обучение будет возможно в школах, если его укрытие сможет вместить всех учащихся и сотрудников заведения.

Если места не хватает, обучение школы может быть организовано посменно.

В смешанной форме сочетается дистанционное и очное обучение. Например, практические и лабораторные занятия могут проводить в помещении школ, а лекции будут читать онлайн.

В МОН добавили, что рекомендуют учащимся начальных классов учиться офлайн, чтобы дети имели возможность социализироваться.

Ведомство отмечает, что форма образовательного процесса в течение учебного года может меняться – все будет зависеть от ситуации безопасности. Также школы могут определять продолжительность и структуру уроков.

Воздушные тревоги

Если на уроке возникает воздушная тревога, урок должен прерваться, а участники образовательного процесса должны пройти в хранилище и находиться там до отмены тревоги.

Министр образования Оксен Лесной ранее в Facebook объяснил, что делать родителям, если их дети из-за воздушной тревоги не выспались.

"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн: https://lms.e- school.net.ua/ ", – сказал он.

Лесной добавил, что в случае, если ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную из-за воздушной тревоги, они должны иметь возможность сдать эту работу позже.

Что делать, если на уроке звучит тревога:

Министр Лесной отметил, что учитель должен прервать занятия и отвести детей к укрытию. Урок можно продолжить в бомбоубежище.

"Если есть возможность продолжить занятия по хранилищу – отлично. Если нет – это не катастрофа. Безопасность – превыше всего", – добавил он.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, как школьники будут учиться с 1 сентября.

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