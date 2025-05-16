В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: яка зараз вартість

В Україні значно знизилися ціни на ранню білокачанну капусту. Зараз виробники реалізують її по 30–40 грн за кілограм, що приблизно на 37% менше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня (5–9 травня). За словами учасників ринку, однією з головних причин такого здешевлення стало сезонне зростання пропозиції овочів нового врожаю.

Як повідомляє EastFruit, на зниження цін також вплинув слабкий попит з боку споживачів. "Фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію, зважаючи на надлишкову пропозицію на ринку. Більшість українських господарств уже почали масові відвантаження ранньої капусти", – зазначається у повідомленні.

Водночас наголошується, що ситуація погіршується через повільні темпи реалізації. Через обмежений строк придатності капусти як оптові торговці, так і роздрібні продавці віддають перевагу закупівлям малими обсягами.

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Ціни на капусту в українських супермаркетах

За даними "Мінфіну", ввечері 15 травня вартість молодої капусти в торгових мережах України в середньому становила 66,07 грн за кілограм. Це на 20 грн менше порівняно з середньою ціною у квітні.

У загальному, в супермаркетах великих мереж капуста реалізується за ціною від 54,89 до 69,90 грн/кг. Зокрема:

Novus – 56,99 грн/кг;

Auchan – 68,8 грн/кг;

Metro – 72,59 грн/кг;

Megamarket – 65,9 грн/кг.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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