В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: яка зараз ціна за кілограм

В Україні спостерігається різке зниження цін на цибулю – фермери очікували на зростання вартості, проте змушені були відновити постачання. Наразі оптова ціна овочу зменшилася на 12% у порівнянні з минулим тижнем і є ще нижчою, ніж у минулому році.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, ще минулого тижня багато сільгоспвиробників утримувалися від продажу цибулі, розраховуючи на зростання відпускних цін. Однак цього тижня українські фермери почали реалізацію запасів через погіршення якості продукції. Про це пише OBOZ.UA.

Стрімке зростання пропозиції цибулі на ринку призвело до ще більшого зниження цін. У результаті виробники продають овоч за ціною від 8 до 14 грн/кг, залежно від якості та розміру партій. Це в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, і на 20% нижче, ніж на початку лютого 2024 року.

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"Зазначимо, що в цій ситуації власники якісної цибулі ухвалили рішення взагалі відмовитися від продажів і заявили про свій намір відновити реалізацію не раніше ніж у березні поточного року", – розповіли експерти.

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, у великих торговельних мережах цибуля реалізується в середньому по 13,38 грн/кг. Однак, з огляду на зниження цін виробниками, вартість цього овочу може продовжити спад. У супермаркетах ціни варіюються від 12,90 до 14,20 грн/кг. Зокрема:

АТБ – 12,89 грн/кг;

– 12,89 грн/кг; "Фора" – 12,90 грн/кг;

– 12,90 грн/кг; "Сільпо" – 14,20 грн/кг;

– 14,20 грн/кг; Novus – 13,99 грн/кг;

– 13,99 грн/кг; Varus – 12,90 грн/кг;

– 12,90 грн/кг; Metro – 13,90 грн/кг;

– 13,90 грн/кг; Auchan – 12,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше в Україні подешевшав ряд важливих продуктів.

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