В Україні істотно подешевшав популярний літній продукт: скільки тепер коштує

В Україні спостерігається помітне здешевшання черешні – популярна сезонна ягода наразі коштує від 140 до 200 гривень за кілограм. На формування ціни впливають як погодні умови, так і зростання обсягів пропозиції на ринку.

За даними EastFruit, майже по всій Україні минулого тижня трималася прохолодна та дощова погода, що суттєво вплинуло на стан урожаю черешні. У результаті фермери зараз реалізують переважно плоди середнього або навіть низького ґатунку.

"На даний момент обсяги пропозиції місцевої черешні продовжують поступово збільшуватися, що чинить тиск на ціни. Однак садівники серйозно занепокоєні рясними опадами, які, на їхню думку, можуть згубно позначитися як на загальних обсягах цьогорічного врожаю збору, так і на його якості", – зазначають фахівці.

Зауважується, що черешня з українських садів наразі реалізується за ціною 140–200 грн за кілограм. Це приблизно на 13% дешевше, ніж тижнем раніше (9–15 червня), однак утричі дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Експерти зазначають, що рясні дощі в основних регіонах вирощування черешні суттєво знизили її якість – через надмірну вологу плоди тріскаються просто на деревах. Через це реалізувати таку ягоду за високою ціною майже неможливо, тому аграрії вимушено зменшують вартість, щоб швидко розпродати неякісну продукцію.

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"При цьому, незважаючи на обмежену пропозицію даних кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким", – підсумовують аналітики.

Скільки коштує черешня в супермаркетах України

Згідно з аналізом, проведеним OBOZ.UA, станом на 23 червня в провідних торговельних мережах черешню продають за ціною від 270 до 379 грн за кілограм. Це приблизно в 2–2,5 рази дорожче, ніж її відпускна вартість у фермерів. Зокрема:

"Сільпо" – 349,00 грн/кг;

"Фора" – 279,90 грн/кг;

Auchan – 379,00 грн/кг;

Novus – 269,00 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко зросли ціни на ключовий продукт.

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