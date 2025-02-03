В Україні істотно подешевшав популярний овоч: чому ціни раптово пішли вниз

На даний момент в Україні огірки реалізуються за ціною від 65 до 110 грн/кг, що приблизно на 19% нижче, ніж тиждень тому. Основними чинниками такого здешевлення стали слабкий попит та збільшення обсягів імпорту, що додатково впливає на ринок.

Про це повідомили аналітики EastFruit. Український ринок тепличних овочів продовжує змінюватися, і однією з головних тенденцій останнього тижня стало суттєве зниження вартості огірків.

На минулому тижні (з 27 січня по 2 лютого) ціни на тепличні огірки в Україні варіювалися від 65 до 110 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягу партії. Таким чином, за останні сім днів їхня вартість знизилася в середньому на 19%. Експерти пояснюють таке здешевлення наступними факторами:

зниження попиту – споживачі стали купувати менше тепличних овочів, що змушує продавців коригувати ціни в бік зменшення;

зростання імпорту – на український ринок активно надходять великі обсяги огірків із-за кордону, що посилює конкуренцію для вітчизняних виробників;

сезонний фактор – через зміни погодних умов та збільшення поставок із теплиць ціни традиційно зазнають коливань, особливо в перехідні періоди.

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Експерти припускають, що в найближчі тижні вартість огірків може й надалі знижуватися, особливо за умови збільшення імпорту та низького внутрішнього попиту. Однак, якщо погодні умови погіршаться або обсяги постачання з-за кордону скоротяться, ринок може зазнати різких змін.

В українських супермаркетах тепличні огірки продаються в діапазоні 113–125 грн/кг. Вартість формується залежно від країни походження, сорту (короткоплідні зазвичай дешевші за гладкі), регіону та цінової політики конкретної мережі. У найбільших торговельних мережах ціни на огірки становлять:

АТБ – 113,89 грн/кг;

Сільпо – 124 грн/кг;

Varus – 119,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше в Україні подешевшав ряд важливих продуктів.

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