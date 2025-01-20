В Україні суттєво здорожчає ключовий продукт харчування: на скільки зростуть ціни

Ціни на продукти в Україні у 2024 році підвищилися на 20%. Основними причинами цього стали інфляція, збільшення вартості енергоносіїв та наслідки війни. У 2025 році очікується продовження цього тренду, причому хліб може дорожчати на 1,5–2% кожного місяця, що призведе до річного зростання на понад 20%.

Про це в коментарі "УНІАН" повідомив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. За його словами, у 2024 році українці відчули значне підвищення цін на харчові продукти, викликане сукупністю внутрішніх та зовнішніх чинників.

Основні чинники підвищення цін

інфляція : у 2024 році рівень інфляції в Україні перевищив 12%, що стало одним із головних факторів зростання вартості продуктів. Збільшення витрат на енергоносії, кредити та виробничі процеси значно вплинуло на цінову політику компаній;

: у 2024 році рівень інфляції в Україні перевищив 12%, що стало одним із головних факторів зростання вартості продуктів. Збільшення витрат на енергоносії, кредити та виробничі процеси значно вплинуло на цінову політику компаній; війна : бойові дії призвели до нестачі робочої сили в аграрному секторі, промисловості та логістиці. Через це підприємства змушені вкладати кошти в автоматизацію виробництва та піднімати заробітну плату для залучення працівників, що в результаті підвищило собівартість продукції;

: бойові дії призвели до нестачі робочої сили в аграрному секторі, промисловості та логістиці. Через це підприємства змушені вкладати кошти в автоматизацію виробництва та піднімати заробітну плату для залучення працівників, що в результаті підвищило собівартість продукції; енергетична криза : постійні перебої з електропостачанням змусили виробничі підприємства активно використовувати генератори, що призвело до значного зростання витрат на паливо та технічне обслуговування обладнання;

: постійні перебої з електропостачанням змусили виробничі підприємства активно використовувати генератори, що призвело до значного зростання витрат на паливо та технічне обслуговування обладнання; зростання вартості пального : підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали наприкінці 2024 року значно вплинуло на логістичні витрати, що, у свою чергу, збільшило вартість доставки продуктів до споживачів;

: підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали наприкінці 2024 року значно вплинуло на логістичні витрати, що, у свою чергу, збільшило вартість доставки продуктів до споживачів; імпортна залежність: високий курс долара щодо гривні спричинив подорожчання імпортних комплектуючих та обладнання, які використовуються у виробничих процесах, що також вплинуло на кінцеву ціну продуктів.

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У 2024 році хліб став символом економічних викликів в Україні. Згідно з даними Держстату, вартість пшеничного борошна зросла з 15,69 грн/кг у січні до 19,21 грн/кг у листопаді. Це спричинило підвищення середньої ціни хліба з 44,07 грн до 50,98 грн за кілограм. Водночас борошно складає лише 30% у загальній собівартості хлібобулочних виробів.

Ключовими факторами здорожчання стали витрати на енергоносії, пальне та логістику. Експерти прогнозують, що у 2025 році ціни на харчові продукти продовжать рости, насамперед через такі причини:

зростання цін на пальне : підвищення акцизів призвело до значного подорожчання пального;

: підвищення акцизів призвело до значного подорожчання пального; валютні коливання : нестабільний курс гривні щодо інших валют ускладнює імпорт сировини та комплектуючих, що впливає на кінцеву вартість продукції;

: нестабільний курс гривні щодо інших валют ускладнює імпорт сировини та комплектуючих, що впливає на кінцеву вартість продукції; дорогі енергоносії: високі тарифи на електроенергію, а також можливі перебої з електропостачанням створюють додатковий фінансовий тиск на виробництво.

В підсумку ціни на хліб можуть підвищуватися на 1,5–2% щомісяця, що загалом за рік складе понад 20% зростання. Така тенденція може ускладнити доступ до цього базового продукту для багатьох українців, адже мінімальна заробітна плата та пенсії залишаються незмінними.

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