В Україні суттєво впала вартість популярного продукту: скільки зараз коштує

У жовтні 2024 року в Україні підвищення цін на яйця спричинило зниження попиту. Обсяг споживання міг зменшитися на 15-20% порівняно з вереснем.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі для Agrotimes зазначив, що в четвертому кварталі відбулося зростання промислового виробництва яєць, а обсяги експорту скоротилися через високі ціни від виробників. Він пояснив, що це спричинило надлишок продукції на ринку, посилення конкуренції та зниження цін.

За словами експерта, зростання відпускних цін можливе, але малоймовірно, що вони досягнуть рівня жовтня-листопада 2024 року.

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Карпенко нагадав, що найнижчі ціни на яйця спостерігаються навесні та влітку завдяки збільшенню пропозиції, зміні раціону курей і умов зберігання. Водночас він підкреслив, що восени та взимку ціни зростають через скорочення обсягів виробництва.

Ціни на яйця в українських супермаркетах

В Auchan яйця без упаковки коштують 39 гривень за десяток.

Водночас в АТБ фасовані яйця пропонуються за ціною 52,90 грн/кг.

У Сільпо ж вартість фасованих яєць починається від 59,99 грн

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