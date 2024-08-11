В Україні суттєво зросла вартість комуналки: яка послуга здорожчала найбільше
Протягом останнього року, від травня 2023 до травня 2024, в Україні спостерігалося помітне підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Загальний ріст тарифів фіксується на рівні 18,6%. Особливо стрімко зросла ціна на електрику, яка підскочила на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг не зазнала змін.
Згідно з інформацією, наданою Держстатом, крім електроенергії, відбулося здорожчання наступних послуг:
- управління багатоквартирними будинками – зростання на 9%.
- утримання та ремонт житлових приміщень – збільшення на 4%.
- прибирання сміття – підняття цін на 3,1%.
Разом з тим, тарифи на низку позицій не змінилися і залишаються на тому ж рівні, що й раніше. Це:
- водопостачання;
- каналізація;
- природний газ;
- гаряча вода, опалення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тариф на газ для українців можуть підвищити.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!