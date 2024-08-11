В Україні суттєво зросла вартість комуналки: яка послуга здорожчала найбільше

Протягом останнього року, від травня 2023 до травня 2024, в Україні спостерігалося помітне підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Загальний ріст тарифів фіксується на рівні 18,6%. Особливо стрімко зросла ціна на електрику, яка підскочила на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг не зазнала змін.

Згідно з інформацією, наданою Держстатом, крім електроенергії, відбулося здорожчання наступних послуг:

управління багатоквартирними будинками – зростання на 9%.

утримання та ремонт житлових приміщень – збільшення на 4%.

прибирання сміття – підняття цін на 3,1%.

Разом з тим, тарифи на низку позицій не змінилися і залишаються на тому ж рівні, що й раніше. Це:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

В Україні суттєво зросла вартість комунальних послуг. Джерело: Держстат В Україні суттєво зросла вартість комунальних послуг. Джерело: Держстат

Нагадаємо, раніше ми писали, що тариф на газ для українців можуть підвищити.

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