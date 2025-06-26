В Україні впадуть ціни на низку популярних продуктів: що подешевшає і на скільки

У липні 2025 року в Україні передбачається зниження цін на деякі овочі – зокрема, подешевшають помідори, огірки, картопля та цибуля. Також аналітики відзначають поступове здешевлення молочних продуктів. Водночас хліб продовжить зростати в ціні, а помітного зниження вартості фруктів та яєць очікувати не варто.

Про це повідомив у коментарі сайту "Новини.LIVE" керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, через несприятливі погодні умови навесні – зокрема заморозки, сильні дощі та вітер – початок сезону овочів змістився. Тож здешевлення, яке зазвичай спостерігається вже в червні, цього року очікується лише в липні.

"У другій декаді липня вже буде серйозне здешевлення овочевої групи – огірків, помідорів, молодої картоплі, цибулі", – пояснив Пендзин. Натомість із фруктами ситуація гірша: через слабкий урожай кісточкових культур – черешень, вишень та абрикосів – значного здешевлення не прогнозується. У кращому випадку, на ринки надійдуть обмежені обсяги з південних регіонів, але ціни залишаться на високому рівні.

Ціни на яйця в Україні залишаються стабільними протягом кількох місяців – середня вартість упаковки категорії С1 коливається в межах 67,90–73,53 грн. Така ситуація пов’язана з високою вартістю комбікорму, який формує до 70% собівартості виробництва, а його головним компонентом є кукурудза.

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"Якщо кукурудза вродить добре – яйця подешевшають, якщо ні – з осені знову буде зростання цін. Але в липні очікуємо певне здешевлення", – зазначає експерт. За даними Держстату, ще у травні спостерігалися перші ознаки зниження цін. Цей процес може пришвидшитися, якщо фермери активніше почнуть постачати продукцію на ринок.

Ціни на молочну продукцію в Україні залишаються високими, проте з травня 2025 року спостерігається поступове здешевлення. Основна причина – перехід худоби на літній пасовищний режим, що знижує витрати на корми та утримання.

"У літній період ціни на молочне традиційно йдуть вниз. Цього року ситуація не виняткова – зниження вже триває", – зазначає Пендзин. Водночас зменшення цін не буде стрімким: масло, тверді сири та кисломолочна продукція залишаються дорогими, навіть у сезон мінімальних витрат.

На відміну від овочів або яєць, ціни на хліб та випічку продовжують стабільно зростати – щомісячне подорожчання становить у межах 1,3–2%. І це відбувається незалежно від обсягів урожаю.

"Зараз ми доїдаємо врожай 2024 року. Щойно стане зрозуміло, скільки зібрали зерна у 2025-му, тоді й можна буде говорити про нову ціну на хліб. Але зниження в липні точно не буде", – застерігає економіст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко зросли ціни на ключовий продукт.

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