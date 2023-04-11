В Україні прискорять процес оформлення субсидії: про що мова

В Україні вирішили прискорити процес оформлення субсидій. Національна комісія, яка регулює ринок електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала постачальникам публікувати на вебпорталі Пенсійного фонду дані щодо побутових споживачів.

Таким чином буде спрощено процедуру оформлення ЖКГ-субсидій для українців. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 7 квітня 2023 року.

Рішення стосується постачальників електроенергії, водопостачання та водовідведення, природного газу. Це має спростити автоматичну обробку та аналіз даних.

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"Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення та швидке ухвалення рішення про надання соціальних виплат (коли одержувачу житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення)", – зазначили у НКРЕКП.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни на комунальні послуги.

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