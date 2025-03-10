В Україні невдовзі впадуть ціни на ряд продуктів: що саме подешевшає

З середини травня 2025 року українці можуть очікувати на зниження вартості основних продуктів харчування. Ціни на овочі, яйця та молочну продукцію можуть впасти на 5-10%, а тенденція здешевлення ймовірно збережеться до осені.

Про це повідомив Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, під час ефіру "Ранок.LIVE". За даними Держстату, протягом року гуртові ціни на продукти в Україні підскочили більш ніж на 20%.

Вартість експортної продукції зросла ще суттєвіше – на 33%. Найбільш відчутне подорожчання спостерігалося в таких категоріях:

молочні продукти – +22%;

хліб та хлібобулочні вироби – +15,5%;

м’ясо – +12%.

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На збільшення цін вплинуло кілька ключових чинників, зокрема:

інфляційні процеси та загальне зростання вартості товарів і послуг;

підвищення цін на пальне й енергоносії;

перебої з електропостачанням, що найбільше позначилися на сфері зберігання продукції;

зростання логістичних витрат через воєнні дії та пошкодження інфраструктури.

Найскладніший період спостерігався в листопаді 2024 року, коли масовані удари по енергетичній інфраструктурі країни спричинили перебої з електропостачанням. Через необхідність використання генераторів суттєво зросли витрати на виробництво та зберігання продуктів, що безпосередньо позначилося на їхній кінцевій вартості для споживачів.

Коли варто очікувати зниження цін

Дмитро Соломчук прогнозує, що здешевлення продуктів розпочнеться орієнтовно з 15 травня 2025 року. Ключовим чинником стане поява на ринку дрібних фермерських господарств, які запропонують продукцію за доступнішими цінами. Найбільше знизиться вартість на:

сезонні овочі (огірки, помідори, капуста);

яйця;

молочні продукти.

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Ціни залишатимуться нижчими орієнтовно до вересня-жовтня 2025 року. Після цього, через сезонні зміни та підвищення вартості енергоресурсів, ймовірне чергове подорожчання, що є традиційною тенденцією. За оцінками експертів, баланс на ринку продовольства визначатиметься кількома основними факторами:

підтримка малого фермерства : якщо держава сприятиме розвитку дрібних господарств, це забезпечить ринок вітчизняною продукцією за вигідними цінами;

: якщо держава сприятиме розвитку дрібних господарств, це забезпечить ринок вітчизняною продукцією за вигідними цінами; ситуація з енергопостачанням : за умови відсутності масованих атак на енергосистему в зимовий період 2025–2026 років вартість продуктів залишиться відносно стабільною;

: за умови відсутності масованих атак на енергосистему в зимовий період 2025–2026 років вартість продуктів залишиться відносно стабільною; інфляційні процеси: уповільнення інфляції та зміцнення гривні допоможуть уникнути різких цінових коливань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні значно знизились ціни на популярний овоч.

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