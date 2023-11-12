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Суспільство

В Україні ввели зміни до правила спадкування: що змінилось

Ігор Романько

Як змінилася процедура оформлення спадщини

Україна готується впровадити оновлену процедуру отримання спадщини, внесену змінами до законів, які стосуються строків позовної давності та порядку вступу в спадок.

Зміни, запропоновані законопроектами № 9287 та № 9288, були підтримані Верховною Радою під час засідання 8 листопада 2023 року. Ці зміни спростять процес отримання спадщини та врахують особливості умов, такі як воєнний стан, пише enovosty.

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Основні аспекти змін:

  1. Місце відкриття спадщини:
    • Останнє місце проживання спадкодавця визнається місцем відкриття спадщини.
    • Якщо місце проживання не визначене або реєстрація за межами України, то місцем вважається місцезнаходження нерухомого майна.
  2. Зміна строків та місцезнаходження:
    • Змінено строки отримання свідоцтва про право на спадщину, раніше становивши пів року.
    • У випадках бойових дій чи тимчасової окупації місцезнаходження спадщини визначатиметься в інший спосіб.
  3. Позовна давність:
    • Під час дії воєнного або надзвичайного стану в країні, всі строки позовної давності припиняються.
  4. Борги у спадок:
    • Спадкоємці, які приймають спадок, успадковують і борги спадкодавця.
    • Розмір відповідальності обмежується вартістю успадкованого майна.

"Прийняття спадщини є правом спадкоємця. Залежно від стану майна, спадкоємці можуть відмовитися від спадщини за значних боргів", – пояснила юристка ЮФ Wolf Theiss Оксана Волинець.

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