В Україні ввели зміни до правила спадкування: що змінилось
Україна готується впровадити оновлену процедуру отримання спадщини, внесену змінами до законів, які стосуються строків позовної давності та порядку вступу в спадок.
Зміни, запропоновані законопроектами № 9287 та № 9288, були підтримані Верховною Радою під час засідання 8 листопада 2023 року. Ці зміни спростять процес отримання спадщини та врахують особливості умов, такі як воєнний стан, пише enovosty.
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Основні аспекти змін:
- Місце відкриття спадщини:
- Останнє місце проживання спадкодавця визнається місцем відкриття спадщини.
- Якщо місце проживання не визначене або реєстрація за межами України, то місцем вважається місцезнаходження нерухомого майна.
- Зміна строків та місцезнаходження:
- Змінено строки отримання свідоцтва про право на спадщину, раніше становивши пів року.
- У випадках бойових дій чи тимчасової окупації місцезнаходження спадщини визначатиметься в інший спосіб.
- Позовна давність:
- Під час дії воєнного або надзвичайного стану в країні, всі строки позовної давності припиняються.
- Борги у спадок:
- Спадкоємці, які приймають спадок, успадковують і борги спадкодавця.
- Розмір відповідальності обмежується вартістю успадкованого майна.
"Прийняття спадщини є правом спадкоємця. Залежно від стану майна, спадкоємці можуть відмовитися від спадщини за значних боргів", – пояснила юристка ЮФ Wolf Theiss Оксана Волинець.
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