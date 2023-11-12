В Украине ввели изменения в правила наследования: что изменилось

Украина готовится внедрить обновленную процедуру получения наследства, внесенную изменениями в законы, касающиеся сроков исковой давности и порядка вступления в наследство.

Видео дня

Изменения, предложенные законопроектами №9287 и №9288, были поддержаны Верховной Радой во время заседания 8 ноября 2023 года. Эти изменения упростят процесс наследования и учтут особенности условий, такие как военное положение, пишет enovosty.

Читайте также: Кабмин принял важное решение о доплатах военным

Основные аспекты изменений:

Место открытия наследства: Последнее место жительства наследодателя признается местом открытия наследства.

Если место жительства не определено или регистрация за пределами Украины, то местом считается местонахождение недвижимого имущества. Изменение сроков и местонахождение: Изменены сроки получения свидетельства о праве на наследство, ранее составляв полгода.

В случаях боевых действий или временной оккупации местонахождение наследства будет определяться другим способом. Исковая давность: Во время действия военного или чрезвычайного положения в стране все сроки исковой давности прекращаются. Долги по наследству: Наследники, принимающие наследство, наследуют и долги наследодателя.

Размер ответственности ограничивается стоимостью наследуемого имущества.

"Принятие наследства является правом наследника. В зависимости от состояния имущества, наследники могут отказаться от наследства по значительным долгам", – объяснила юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волынец.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!