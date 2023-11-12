В Украине ввели изменения в правила наследования: что изменилось
Украина готовится внедрить обновленную процедуру получения наследства, внесенную изменениями в законы, касающиеся сроков исковой давности и порядка вступления в наследство.
Изменения, предложенные законопроектами №9287 и №9288, были поддержаны Верховной Радой во время заседания 8 ноября 2023 года. Эти изменения упростят процесс наследования и учтут особенности условий, такие как военное положение, пишет enovosty.
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Основные аспекты изменений:
- Место открытия наследства:
- Последнее место жительства наследодателя признается местом открытия наследства.
- Если место жительства не определено или регистрация за пределами Украины, то местом считается местонахождение недвижимого имущества.
- Изменение сроков и местонахождение:
- Изменены сроки получения свидетельства о праве на наследство, ранее составляв полгода.
- В случаях боевых действий или временной оккупации местонахождение наследства будет определяться другим способом.
- Исковая давность:
- Во время действия военного или чрезвычайного положения в стране все сроки исковой давности прекращаются.
- Долги по наследству:
- Наследники, принимающие наследство, наследуют и долги наследодателя.
- Размер ответственности ограничивается стоимостью наследуемого имущества.
"Принятие наследства является правом наследника. В зависимости от состояния имущества, наследники могут отказаться от наследства по значительным долгам", – объяснила юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волынец.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
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