В Україні ввели зміни до правила спадкування: що змінилось

Україна готується впровадити оновлену процедуру отримання спадщини, внесену змінами до законів, які стосуються строків позовної давності та порядку вступу в спадок.

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Зміни, запропоновані законопроектами № 9287 та № 9288, були підтримані Верховною Радою під час засідання 8 листопада 2023 року. Ці зміни спростять процес отримання спадщини та врахують особливості умов, такі як воєнний стан, пише enovosty.

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Основні аспекти змін:

Місце відкриття спадщини: Останнє місце проживання спадкодавця визнається місцем відкриття спадщини.

Якщо місце проживання не визначене або реєстрація за межами України, то місцем вважається місцезнаходження нерухомого майна. Зміна строків та місцезнаходження: Змінено строки отримання свідоцтва про право на спадщину, раніше становивши пів року.

У випадках бойових дій чи тимчасової окупації місцезнаходження спадщини визначатиметься в інший спосіб. Позовна давність: Під час дії воєнного або надзвичайного стану в країні, всі строки позовної давності припиняються. Борги у спадок: Спадкоємці, які приймають спадок, успадковують і борги спадкодавця.

Розмір відповідальності обмежується вартістю успадкованого майна.

"Прийняття спадщини є правом спадкоємця. Залежно від стану майна, спадкоємці можуть відмовитися від спадщини за значних боргів", – пояснила юристка ЮФ Wolf Theiss Оксана Волинець.

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