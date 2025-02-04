В Україні ввели нові правила сплати податків: кого це торкнеться та що зміниться

В Україні ухвалили оновлений формат податкової звітності з ПДФО (податку на доходи) та ЄСВ (єдиного соціального внеску), який поєднує їх у спільному звіті та передбачає щомісячну подачу. За IV квартал 2024 року звітність подається за попередньою формою, а починаючи з січня 2025 року – за новими правилами.

Про це нововведення повідомило Міністерство фінансів України. Воно є важливим для всіх податкових агентів, зокрема для юридичних осіб та ФОП, які здійснюють виплати доходів фізичним особам.

Відповідно до оновлених правил, із січня 2025 року податкову звітність необхідно подавати щомісячно. Документи слід подавати упродовж 20 календарних днів після завершення звітного періоду. Таким чином, податкові агенти зобов’язані підготувати та передати звіти щодо ПДФО та ЄСВ не пізніше 20 числа місяця, що йде після звітного.

Нововведення вимагають систематичного подання звітності, що сприятиме оперативнішому контролю за сплатою податків і внесків. Це дозволить швидко виявляти порушення, забезпечуючи своєчасне надходження коштів до держбюджету. Крім того, нововведення мінімізує ризики затримок і можливі розбіжності у податковій звітності.

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Беручи до уваги суттєві зміни, у 2025 році запровадять перехідний період. Платники податків мають подати звітність за IV квартал 2024 року за старою формою до 10 лютого 2025 року. Це дозволить їм поступово адаптуватися до нових вимог і підготуватися до впровадження оновленого звітного формату.

Починаючи з 20 лютого 2025 року, звітність за січень того ж року необхідно подавати за оновленою формою відповідно до нових вимог. Тобто, для відображення доходів, виплачених у січні, усі платники податків зобов’язані використовувати новий формат податкового розрахунку.

Впровадження нової форми об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ із щомісячним поданням є складовою податкової реформи, метою якої є підвищення ефективності контролю за бюджетними надходженнями. Завдяки регулярній звітності державні органи зможуть оперативніше виявляти порушення та своєчасно вживати необхідних заходів для коригування фінансової ситуації.

Для платників податків цей крок сприяє спрощенню процедури звітування. Нова форма, яка об’єднує звітність щодо ПДФО та ЄСВ, дозволяє підприємцям і юридичним особам подавати один спільний звіт. Це значно знижує адміністративне навантаження та допомагає заощадити час.

Оскільки запровадження нової форми податкового розрахунку стане обов’язковим у 2025 році, платникам податків варто заздалегідь ознайомитися з оновленими вимогами та підготувати свої облікові системи до щомісячного подання звітності. Завдяки цьому можна уникнути зайвих труднощів і штрафних санкцій за несвоєчасне подання або можливі помилки у звітах.

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