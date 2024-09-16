В Україні ввели заборону на пересилку поштою деяких продуктів та товарів: про що йдеться

Уряд України суттєво змінив правила пересилання поштових відправлень. Нові норми, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2024 року № 1045, значно обмежують перелік товарів та продуктів, які можна відправляти поштою. Про це пише sud.Ua.

Читайте також: В Україні змінять порядок розрахунку пенсій

Особливу увагу приділено харчовим продуктам. Якщо раніше заборонялося пересилати продукти зі строком придатності до 10 днів, то тепер під заборону потрапляють усі продукти, які можуть зіпсуватися до запланованої дати доставки. Це означає, що відправляти свіжі фрукти, овочі, молочні продукти та інші швидкопсувні товари стало значно складніше.

Крім того, уряд уточнив правила пересилання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та нумізматичної продукції. Тепер для цих товарів діють більш жорсткі вимоги щодо маркування та оформлення документів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи слід українським пенсіонерам очікувати на індексацію виплат до кінця року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!