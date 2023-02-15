В Україні виписали перший штраф за спробу зареєструвати в Дії фальшивий документ

Мешканець Прикарпаття здійснив першу в Україні спробу реєстрації в сервісі “Дія" підробленого посвідчення водія. Працівники сервісного центру перевірили, що посвідчення заявнику не видавалося, а матеріали справи було передано в поліцію. Суд оштрафував правопорушника на 5 100 грн, а також зобов’язав його відшкодувати витрати на проведення експертизи в сумі 1 600 грн.

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Це зробив житель Верхньої Липиці, який придбав в інтернеті фальшиві права ще 2 роки тому за 6 000 грн. Документ він отримав поштою та вирішив додати його в застосунок “Дія". Органи МВС не видавали цьому чоловіку посвідчення водія, тому працівники сервісного центру виявили підробку без жодних зусиль.

Фальшивим водійським посвідченням невдалий водій користувався близько місяця. В кінці 2021 року його на ВАЗ-2106 зупинили співробітники ДПС біля Рогатина. Вони виявили, що права фальшиві. Під час судового розгляду житель Прикарпаття визнав скоєну провину повністю та був оштрафований.

Нагадаємо, Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри, пояснив, чи будуть українцям вручати повістки через Дію. Він також розповів про послуги, які будуть доступні для призовників у застосунку.

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