В Украине выписан первый штраф за попытку зарегистрировать в Дії фальшивый документ

Житель Прикарпатья предпринял первую в Украине попытку регистрации в сервисе "Действие" поддельного водительского удостоверения. Работники сервисного центра проверили, что удостоверение заявителю не выдавалось, а материалы дела были переданы в полицию. Суд оштрафовал правонарушителя на 5 100 грн, а также обязал его возместить расходы по проведению экспертизы в сумме 1 600 грн.

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Это сделал житель Верхней Липицы, купивший в интернете фальшивые права еще 2 года назад за 6 000 грн. Документ он получил по почте и решил добавить его в приложение "Действие". Органы МВД не выдавали этому мужчине водительское удостоверение, поэтому работники сервисного центра обнаружили подделку без усилий.

Фальшивым водительским удостоверением неудачный водитель пользовался около месяца. В конце 2021 года его на ВАЗ-2106 остановили сотрудники ДПС возле Рогатина. Они обнаружили, что права фальшивы. В ходе судебного разбирательства житель Прикарпатья признал совершенную вину полностью и был оштрафован.

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Напомним, Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры, пояснил, будут ли украинцам вручать повестки через Действие. Он также рассказал об услугах, которые будут доступны призывникам в приложении.

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