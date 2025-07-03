В Україні зросте мінімальна пенсія: які соціальні стандарти передбачені у новому бюджеті

У 2026 році в Україні планують збільшити мінімальну пенсію з 2361 до 2564 гривень на місяць. Це зазначено у Бюджетній декларації на період 2026-2028 років.

Проте, як і в випадку з індексацією мінімальної заробітної плати, ці суми не забезпечують навіть базовий рівень фізіологічного виживання. Насправді для пенсіонерів реальний прожитковий мінімум перевищує 6,7 тис. грн. Про це пише UAporal з посиланням на OBOZ.UA.

Як зростатиме мінімальна пенсія:

2026-й – 2564 грн;

2027-й – 2715 грн;

2028-й – 2859 грн.

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Які пенсії отримують українські пенсіонери

В Україні пенсії отримують 10 млн 331 тис. осіб. Серед них майже 7,5 млн – пенсіонери за віком, решта – це спецпенсіонери, люди з інвалідністю, а також ті, хто отримує пенсію у разі втрати годувальника. Найвищі виплати (згідно з законом – довічне грошове утримання) отримують судді, середня сума їх пенсії становить понад 108 тис. грн.

Основні категорії пенсіонерів в Україні:

За віком: 7 490 320 осіб, середній розмір пенсії — 6085,74 грн.

По інвалідності: 1 574 456 осіб, середня пенсія — 5364,98 грн.

У разі втрати годувальника: 682 890 осіб, середня пенсія — 6493,20 грн.

За вислугу років: 525 134 особи, середня пенсія — 12 315,12 грн.

Соціальні пенсії: 54 646 осіб, середня пенсія — 2826,49 грн.

Довічне утримання суддів: 3929 осіб, середня пенсія — 108 321,63 грн.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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