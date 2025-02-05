В Україні помітно змінилися ціни на бензин: скільки тепер коштує літр пального

В Україні помітно зросли ціни на бензин марки А-95. Станом на 4 лютого середня вартість цього пального становили 56,86 грн за літр, що на 54 копійки більше, ніж тиждень тому. Загалом за останні три тижні його ціна піднялася на 1 грн 17 коп., що перевищує 2%.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", які має у своєму розпорядженні OBOZ.UA, станом на 4 лютого вартість бензину у великих мережах АЗС коливається від 52,95 до 59,99 грн за літр. Найнижча ціна:

Авантаж 7" – 52,95 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 53,86 грн/л;

SUNOIL – 53,99 грн/л;

Motto – 54,05 грн/л;

Marshal – 54,49 грн/л.

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Найдорожче бензин А-95 продають на АЗС WOG та ОККО, де його ціна досягає 59,99 грн за літр.

Ціни на бензин А-95. Джерело: Консалтингова група ''А-95'' Ціни на бензин А-95. Джерело: Консалтингова група ''А-95''

Ціна преміального бензину А-95+ у середньому становить 60 грн за літр. Вартість дизельного пального сягає 55,24 грн/л, тоді як бензин А-92 продається за 53,78 грн/л. Найдоступнішим залишається автогаз – його середня ціна по Україні складає 37,08 грн/л.

Експерти та представники ринку вважають, що у лютому подальше зростання цін на бензин малоймовірне. "На стелах АЗС реалізувався лише фактор підвищення акцизу. Фактор зростання світових цін на нафту, який тривав на початку року, був амортизований старими запасами дешевого пального та маржею. Я не думаю, що ціна зростатиме далі, всі, хто хотів висловитися, вже висловилися", – зазначив у коментарі Delo.ua директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що буде з цінами на бензин найближчим часом.

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