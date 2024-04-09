В Українських школах змінили графік літніх канікул: про що слід знати батькам та учням

Останній дзвоник вже близько, але це не означає, що одразу настануть літні канікули. Цього року все трохи інакше, і про це слід знати учням та їхнім батькам.

Попри те, що канікули почнуться трохи пізніше, вони все одно будуть довгими та веселими. Не забудьте заздалегідь спланувати, як ви їх проведете, пише today.ua.

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Кабмін продовжив навчальний рік до 28 червня.

Це зроблено, щоб компенсувати пропущені заняття через повітряні тривоги та інші форс-мажорні обставини.

Що ж це означає?

У червні вчителі зможуть провести пропущені заняття.

Також на червень можуть перенести підсумкові контрольні роботи та атестацію.

Коли ж почнуться літні канікули?

Точна дата залежить від рішення місцевої влади та шкільної адміністрації.

В деяких школах канікули можуть розпочатися і раніше 28 червня.

Зазвичай літні канікули закінчуються 31 серпня.

Отже, чекайте на офіційне повідомлення від вашої школи, щоб дізнатися точну дату початку літніх канікул!

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