До України прийшла справжня весна: прогноз погоди на 7 березня

Весна в Україні розпочалася з похмурої погоди, дощів і мокрого снігу, однак найближчими днями очікується значне потепління. Завдяки теплому повітрю з південного заходу температура поступово підвищуватиметься, а кількість опадів буде мінімальною.

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Протягом першого тижня березня синоптики прогнозують вплив області високого тиску, що охопила Центральну та Східну Європу. У п’ятницю, 7 березня, очікується сонячна погода без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер західний або південно-західний, 5—10 м/с. Температура вночі +1…+6 градусів, удень +12…+17, а на Одещині місцями до +20 градусів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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