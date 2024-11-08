До України повернули тіла 563 захисників

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, протягом останнього часу вдалося репатріювати в Україну тіла 563 загиблих оборонців. Зокрема, 320 тіл було повернуто з Донецького напрямку та 89 - з Бахмутського. Ще 154 тіла вдалось повернути з моргів на території Російської Федерації.

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Повернення тіл загиблих стало можливим завдяки скоординованим зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Збройних Сил України, ДСНС України та інших представників сектору безпеки і оборони України. Важливу роль у цьому процесі відіграв також Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Наступним кроком стане передача репатрійованих тіл та останків до відповідних державних установ, де правоохоронці та судово-медичні експерти займуться їх ідентифікацією.

Нагадаємо, родичі військових, які перебувають у полоні мають право на виплату грошової допомоги.

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