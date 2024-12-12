В 'Укренерго' змінили приципи відключення світла: подробиці

Міністерство енергетики України ухвалило оновлену "Інструкцію про складання і застосування графіків погодинних відключень електроенергії" (ГПВ). В Укренерго пояснили, як діятимуть нові правила. В Укренерго пояснили, як працюватимуть нові правила.

Що зміниться для побутових споживачів:

Розподіл черг: Черги відключень будуть поділені на дві підчерги. Це дозволить точніше та рівномірніше розподіляти обмеження як між регіонами, так і всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги буде надмірним, диспетчери можуть вимкнути 0,5 черги або, навпаки, 2,5 черги, якщо відключення двох черг буде недостатнім.

Черги відключень будуть поділені на дві підчерги. Це дозволить точніше та рівномірніше розподіляти обмеження як між регіонами, так і всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги буде надмірним, диспетчери можуть вимкнути 0,5 черги або, навпаки, 2,5 черги, якщо відключення двох черг буде недостатнім. Час на перемикання: Офіційно на знеструмлення або відновлення електропостачання відводиться до 30 хвилин.

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Уніфікація графіків: Всі області отримають уніфіковані графіки відключень, які враховуватимуть справедливий розподіл за критеріями день/ніч та будень/вихідний. Це забезпечить прогнозованість та рівні умови для всіх споживачів.

Всі області отримають уніфіковані графіки відключень, які враховуватимуть справедливий розподіл за критеріями день/ніч та будень/вихідний. Це забезпечить прогнозованість та рівні умови для всіх споживачів. Тижневе вирівнювання: Якщо впродовж доби забезпечити рівні відключення неможливо, баланс відновлюватимуть за підсумками тижня. За це відповідатимуть обленерго, як і раніше.

Нові правила відключень спрямовані на справедливіший розподіл електроенергії, забезпечення стабільності мережі та мінімізацію незручностей для споживачів.

Нагадаємо, більшість українських енергооб‘єктів перебувають під другим рівнем захисту від ворожих атак.

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