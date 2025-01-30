В 'Укренерго' спростували інформацію про ймовірні відключення світла у лютому: подробиці

"Укренерго" спростувало неправдиву інформацію про можливі відключення електроенергії через похолодання.Зниження температури не створить критичних проблем в енергосистемі й не потребуватиме застосування обмежень.

Як повідомила пресслужба компанії, 30 січня деякі ЗМІ та телеграм-канали розповсюдили повідомлення про нібито загрозу вимушених обмежень електропостачання наступного тижня. Причиною цього називали очікуване зниження температури по всій території України.

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Однак в "Укренерго" запевняють, що таких прогнозів наразі немає. Компанія наголосила, що єдиною причиною вимушених відключень електроенергії залишаються пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, в "Укренерго" змінили приципи відключення світла.

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