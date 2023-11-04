У Верховній Раді розповіли про підстави для радикальних змін у законодавстві щодо мобілізації

У Верховній Раді відповіли, чи є підстави для змін до закону про мобілізацію в Україні

Реформи в законодавстві стосовно мобілізації в Україні не потребують радикальних змін за даними Федора Веніславського, народного депутата та члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який представляє інтереси президента в парламенті.

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Він висловив це під час пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ. Згідно з Веніславським, з погляду діяльності Верховної Ради України та законодавчого середовища немає підстав для радикальних змін у законодавстві, що регулює мобілізацію. Він підкреслив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки фактично є складовою Збройних сил України та підпорядковані офіцерам з вертикальною ланкою командування, що до головнокомандувача Збройних сил.

Веніславський додав, що, якщо керівництво у сфері національної безпеки та оборони визнає необхідність збільшення кількості або якості мобілізованих громадян України, вони вже мають всі необхідні інструменти для цього в рамках чинного законодавства.

Депутат також підкреслив, що Комітет постійно працює над поліпшенням законодавства у галузі мобілізації та загалом робить зусилля для удосконалення діяльності сектору національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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