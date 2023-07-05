У Волновасі сталася 'бавовна' в будівлі, де проходило засідання штабу окупантів (фото)

У середу, 5 липня, прилетіло по будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі (Донецька область). Повідомляється, що у момент вибуху в будівлі засідали місцеві колаборанти.

Як повідомили очевидці у соцмережах, після 17 години 5 липня пролунав потужний вибух й над містом здійнявся стовп диму. Він йшов з будівлі міської адміністрації.

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"Приліт по будівлі окупаційної адміністрації у Волновасі. В момент влучання "Хаймарсу" там засідали колаборанти", – пишуть у соцмережах. Згодом у мережі показали наслідки вибуху. Будівля адміністрації пошкоджена, у неї майже не залишилося вцілілих вікон.

російські ЗМІ повідомили, що після удару по будівлі адміністрації три людини отримали "незначні травми внаслідок обстрілу". За словами самопризначеного "вріо глави ДНР" дениса пушиліна, удару по будівлі, ймовірно, було завдано ракетами Storm Shadow.

Нагадаємо Волноваха була окупована російськими бойовиками навесні 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що 5 липня пролунали вибухи в окупованій росіянами Ясинуватій Донецької області. Вони сталися біля залізничного вокзалу. Як повідомили очевидці, влучання було по складах російських інтервентів.

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