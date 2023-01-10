У ЗСУ та розвідці розповіли, чи вплине нова мобілізація на росії на хід війни

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, рф планує найближчим часом оголосити нову мобілізацію. Таким чином росія хоче підтримати динаміку бойових дій в Україні.

Про це сказав спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, мобілізація скерована на збереження динаміки, а не покращення становища армії окупантів.

"Головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", – заявив він.

Своєю чергою представник ГУР Андрій Черняк у коментарі "Суспільному" зазначив, що мобілізація на росії не допоможе окупантам завадити українським наступальним операціям.

Він вказав, що ЗСУ готові відбивати можливі наступи росіян і водночас вдаватися до подальшого визволення української землі.

"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди", – наголосив Черняк.

Представник розвідки також сказав, що зараз не можна розкривати точних планів щодо українського наступу.

Нагадаємо, що українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

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