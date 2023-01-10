В ВСУ и разведке рассказали, повлияет ли новая мобилизация на россии на ход войны

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, рф планирует в ближайшее время объявить новую мобилизацию. Таким образом, россия хочет поддержать динамику боевых действий в Украине.

Об этом сказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, мобилизация направлена на сохранение динамики, а не на улучшение положения армии оккупантов.

"Главным их ресурсом остается личный состав, поэтому это им необходима мера, чтобы поддерживать градус войны и такую динамику, надеясь получать какие-то тактические успехи, и, возможно, задумываясь о предстоящем стратегическом наступлении", – заявил он.

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В свою очередь представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии "Суспільному" отметил, что мобилизация на россии не поможет оккупантам помешать украинским наступательным операциям.

Он указал, что ВСУ готовы отражать возможные наступления россиян и одновременно прибегать к дальнейшему освобождению украинской земли.

"Они понимают, что проиграют, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им предстоит вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения", – подчеркнул Черняк.

Представитель разведки также сказал, что сейчас нельзя раскрывать точных планов по украинскому наступлению.

Напомним, что украинские военные из 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины рассказали, как отразили позицию российских оккупантов. Ликвидация врага происходила вблизи Бахмута Донецкой области.

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