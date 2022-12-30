У ЗСУ пояснили, чому росіяни атакують 'Шахедами' вночі

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав причину, чому росіяни використовують дрони-камікадзе іранського виробництва вночі. За його словами, таким чином окупанти унеможливлюють знищення БПЛА дешевими засобами.

Йдеться про неможливість використовувати зокрема стрілецьку зброю. Про це Ігнат сказав у ефірі телеканалу "Київ".

"Дрони-камікадзе запускають саме у нічний час, бо це унеможливлює їхнє знищення більш дешевими засобами, а саме стрілецькою зброєю, зенітними гарматами та крупнокаліберними кулеметами", – пояснив він.

Речник зазначив, що збити дрон за допомогою автомата доволі важко, хоча так випадки траплялися. Водночас українські військові збивають "Шахеди" також за допомогою крупнокаліберних кулеметів.

"З крупнокаліберних кулеметів ще можливо. Які мають високу скорострільність та дальність польоту кулі. Там має ще бути дуже потужна майстерність ривка. Найчастіше дрони збивають зенітними ракетами, винищувачі підіймають, щоб перехоплювати ці цілі", – додав Ігнат.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

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