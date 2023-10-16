У ЗСУ пояснили заяву про те, що всім чоловікам доведеться служити

Чи всім військовозобов'язаним чоловікам потрібно ставати на облік у ТЦК

Збройні сили України закликають громадян, які довгий час не з'являлися в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), оновити свою інформацію щодо придатності до військової служби. У разі тривалої відсутності оновлення цієї інформації, її актуальність втрачається.

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Про це заявив Володимир Фітьо, керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України під час телемарафону, пише ТСН.

Володимир Фітьо наголосив на важливості готовності громадян до виконання свого обов'язку з захисту України. Він пояснив, що для цього громадяни повинні з'явитися у відповідні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки і оновити свої облікові дані. Якщо у громадянина є право на відстрочку від призову до військової служби, він також повинен подати цю інформацію, щоб ресурси Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки використовувалися належним чином.

Фітьо зауважив, що іноді особа може бути зареєстрована як здорова на базі даних військовозобов'язаних, але при цьому має певні медичні проблеми, які вона не повідомила Територіальному центру комплектування. Тому важливо актуалізувати інформацію та надавати вичерпну і достовірну інформацію щодо свого стану здоров'я та інших обставин.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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