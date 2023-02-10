У ЗСУ розповіли, коли припинять вручати повістки на вулицях

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки не тільки за місцем проживання, але й у громадських місцях.

Юрист Владислав Юрчак розповів, що законодавством не визначено місце, де саме можуть вручити повістку. Водночас за останні тижні побільшало скарг від громадян про нібито незаконне вручення повісток у громадських місцях. За словами юриста, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістку будь-де – за місце проживання, чи навіть роботи.

"Законодавством, в тому числі й після останніх змін, не визначено місце, де саме може бути вручено повістку працівником ТЦК та СП. Таких місць не було визначено фактично ніколи, а тому ці норми дозволяють уповноваженими особам вручати повістки особам як в громадських місцях, так і за місцем роботи чи проживання", – заявив Владислав Юрчак.

Читайте також: Кого не можуть призвати на службу примусово під час мобілізації

Він зазначив, що апеляції громадян до неналежного місця вручення повістки не дозволяє військовозобов'язаним надалі ухилятися від проходження медичного огляду чи уточнення своїх облікових даних.

"Зрештою, потрібно розуміти, що фактично усі повістки, які вручаються громадянам, пов'язані в першу чергу із необхідністю оновлення інформації щодо облікових даних чоловіків. Тобто, вручення повістки не означає миттєву відправку особи на передові позиції", – додав юрист.

Які бувають види повісток:

Повістка для уточнення даних;

Повістка на проходження військово-лікарської комісії;

Повістка-призов на строкову службу;

Мобілізаційне розпорядження – повістка, яку вручають після проходження медкомісії, якщо чоловіка визнали придатним до служби.

Що має бути вказано в повістці:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса, коли й куди необхідно з’явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що припинити вручати повістки на вулиці не можуть, тому що чоловіки практично ніколи не сповіщають ТЦК про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з'явились діти.

Тобто, якби військовозобов'язані громадяни самі подавали оновлені дані в ТЦК, ніхто не ловив би їх на вулицях. Тому б не було потреби вручати повістки в громадських місцях.

Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!