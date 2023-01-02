У ЗСУ спрогнозували, коли може статися наступна масована ракетна атака на Україну

Збройні сили України готові відбивати масовані російські атаки. Потрібно вірити та довіряти нашим військовим.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері 24 каналу. Відповідаючи на питання ведучої, чи можуть росіяни готувати наступні удари на Різдво, він зауважив, що точні дати можуть знати лише російські посадовці, які віддають злочинні накази.

"Таку інформацію вам ніхто не дасть, крім російського керівництва. Тому, ми очікуємо, ми готуємося. Ви ж бачите, що три дні поспіль ідуть атаки, як вони собі спланували, ми не знаємо. Потрібно просто готуватися до цього і, як то кажуть, тримати порох сухим. Ракети, щоб були заряджені, люди готові", – зауважив він.

Речник командування Повітряних сил зауважив, що "ворог йтиме далі", тому що росія не змінила своїх намірів відносно масованих атак по мирних українцях.

"Ми готуватимемося і відбиватимемо всі атаки. Вірте в наші сили", – додав Ігнат.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що росіяни мають запас високоточних ракет ще на 2-3 масованих удари. ГУР вдалося дізнатися, що через західні санкції росія відчуває дефіцит боєприпасів, проте намагається домовитися про постачання ракет з-за кордону.

Нагадаємо, росія могла накопичити технології та мікрочіпи для створення високоточних ракет за кілька років до повномасштабного вторгнення. На ці дії рф могла піти через запроваджені проти неї санкції.

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