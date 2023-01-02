В ВСУ спрогнозировали, когда может произойти следующая массированная ракетная атака на Украину

Вооруженные силы Украины готовы отражать массированные атаки. Надо верить и доверять нашим военным.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире 24 канала. Отвечая на вопрос ведущей, могут ли россияне готовить следующие удары на Рождество, он отметил, что точные даты могут знать только российские чиновники, отдающие преступные приказы.

"Такую информацию вам никто не даст, кроме российского руководства. Поэтому, мы ожидаем, мы готовимся. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки, как они себе спланировали, мы не знаем. Нужно просто готовиться к этому и, как говорится. , держать пыль сухим. Ракеты, чтобы были заряжены, люди готовы", – заметил он.

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Представитель командования Воздушных сил отметил, что "враг будет идти дальше", потому что россия не изменила своих намерений относительно массированных атак по мирным украинцам.

"Мы будем готовиться и отбивать все атаки. Верьте в наши силы", — добавил Игнат.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что россияне имеют запас высокоточных ракет еще на 2-3 массированных удара. ГУР удалось узнать, что из-за западных санкций россия испытывает дефицит боеприпасов, однако пытается договориться о поставках ракет из-за границы.

Напомним, россия могла накопить технологии и микрочипы для создания высокоточных ракет за несколько лет до полномасштабного вторжения. На эти действия рф могла пойти из-за введенных против нее санкций.

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