У ЗСУ заявили про готовність відбити масований ракетний удар на Великдень (відео)

Напередодні Великодня існує висока ймовірність масованих ракетних ударів по Україні. За словами командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українська ППО має високий клас готовності.

Він заявив, що українські захисники готові відбивати повітряний напад на Великодні свята. Про це повідомило командування Об’єднаних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

"На даний час українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби, набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого", – йдеться у повідомленні.

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Генерал-лейтенант додав, що окупанти не полишили своїх планів, однак українська ППО готова до захисту.

"Ракетні обстріли можуть бути у будь-який день... Ворог не полишив своїх замислів, але ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань. Будемо робити все, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята", – сказав Наєв.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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