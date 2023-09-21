У Японії виявили руїни резиденції легендарної імператриці Кокен

Археологи здійснили розкопки на місці колишнього палацу Хейджокю виявивши руїни однієї з найбільших будівель, що колись існували в давній столиці Японії, Тойні.

Про це повідомляє видання asahi.coм.

Загадкова будівля, яку археологи розкопали, вважається центральним елементом резиденції імператорів і спадкових принців кінця восьмого століття, зокрема імператриці Кокен.

Дослідники розпочали вивчати цю ділянку площею близько 924 квадратних метри в північній частині Тойну у березні. Тойн знаходиться в східній частині палацу Хейджокю, що був політичним центром в період Нара (710−784).

Під час розкопок вони виявили руїни прямокутної будівлі, розтягнутої на 27 метрів зі сходу на захід і 12 метрів з півночі на південь. Також було виявлено 50 ям, розкопаних для встановлення стовпів, розташованих на відстані приблизно трьох метрів один від одного.

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За даними інституту, ця будівля, підтримувана колонами, розташованими у вигляді сітки, ймовірно, використовувалася як житловий простір. Дослідники припускають, що будівля існувала між 749 і 770 роками, в період Нара, засновуючись на характеристиках малюнків на черепиці.

Імператриця Кокен правила від 749 до 758 року, перед тим як зійти з трону на користь імператора Дзюнніна. Пізніше вона повернулася на престол під ім'ям імператриці Сьотоку і правила від 764 до 770 року.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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