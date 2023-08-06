На Закарпатті п’яний водій легковика наїхав на пішоходів та зіткнувся з іншим авто: серед загиблих 2-річна дитина (фото)

У суботу, 5 серпня, 24-рчний водій автомобіля "Mercedes Benz", який перебував під алкогольним та наркотичним сп'янінням, спричинив смертельну ДТП, у якій загинула 33-річна жінка та 2-річний хлопчик. ДТП сталася у селі Велика Копаня, що на Берегівщині Закарпатської області.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області у Facebook. Зазначили, що ще троє людей – 33-річна жінка, 8-річний хлопчик та 21-річний чоловік важко травмовані.

Водій автомобіля "Mercedes Benz" здійснив наїзд на двох пішоходів - 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які рухалися по узбіччю дороги в попутному напрямку. Після цього водій допустив зіткнення з автомобілем марки "Volkswagen Golf", що знаходився праворуч на узбіччі. В останній автівці перебувала молода сім’я – 21-річний водій, його 20-річна дружина та їх 2-річний син, йшлося в повідомленні.

У результаті ДТП всіх потерпілих госпіталізували до лікарні, проте від отриманих травм у лікарні померла 33-річна жінка та 2-річна дитина. Тоді як 8-річну дівчинку та 21-річного чоловіка рятують медики в реанімаційному відділенні, 20-річну жінку перевели на лікування до травматології.

Своєю чергою 24-річний чоловік, який влаштував ДТП перебував за кермом під дією алкоголю (0,83 проміле) та наркотиків. Його затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох людей.

Додали, що чоловікові загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, 25 липня у Святошинському районі Києва в період дії комендантської години водій легковика збив двох військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. У результаті чого від травм помер один військовий.

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