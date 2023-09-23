Вабі-сабі: ідеальне рішення кольорового оформлення для маленьких квартир

Філософія "Вабі-сабі" перекладається як "скромна простота" і є японською філософією здорового розуму. Її основні принципи включають в себе "вабі," що означає справжність та природність, та "сабі," що означає простоту та внутрішню силу. За цією філософією ніщо не є вічним, завершеним або досконалим - ось основний її принцип.

Про це пише Радіотрек.

В інтер'єрі в стилі "Вабі-сабі" відсутні контрасти. Всі текстури та кольори максимально близькі один до одного та перетікають один в одного. Це зроблено для того, щоб уникнути відчуття стиснутості, видимих випираючих деталей і кутів. Це особливо важливо для невеликих квартир, оскільки створює гармонійний простір, де немає враження, що всі елементи перебувають один на одному.

Ця філософія впливає на вибір матеріалів та стилістики інтер'єру. Вона передбачає використання природних матеріалів, таких як дерево та камінь. Бажано обробляти їх мінімально або взагалі не обробляти. Матеріали мають бути природними і місцевого походження.

Стіни можуть бути оздоблені деревом або навіть лише бетоном, зі збереженням їх природної справжності. Освітлення має бути розсіяним та тьмяним. Замість декору на стінах можуть бути розміщені гамаки, плетені речі та кімнатні рослини бонсаї.

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Меблі в такому інтер'єрі теж повинні бути без декору, зі зношеностями та природними нерівностями. Матеріали переважно використовуються з необробленого дерева. Усі речі в оселі мають бути ретельно продуманими та мати особисту цінність для господаря.

Не використовуються одноразові або пластикові предмети, і сучасну техніку приховують в шухлядах або нішах. Всі речі повинні бути обраними з урахуванням тривалого користування та відповідати душі власника.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити мінімалістичний дизайн саду.

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