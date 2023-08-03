Як створити сучасний мінімалістичний дизайн саду: особливості та переваги цього стилю

Якщо ви зараз міркуєте, як створити гармонійний відкритий простір, то познайомтеся з сучасним мінімалістичним дизайном. Завдяки його чистим лініям, витонченій естетиці та простоті, ви зможете по-новому підійти до планування та дизайну саду. UAportal підготував матеріал, в якому розповів про особливості цього стилю.

Правило "менше – значить більше"

Стиль сучасного мінімалізму відрізняється своєю простотою та елегантністю. Цей дизайнерський підхід підкреслює чистоту ліній, відкриті простори та обмежену палітру кольорів. Якщо ви хочете створити безтурботне та незахаращене зовнішнє середовище, що викликає почуття спокою та умиротворення, то цей стиль найкраще підходить для вас. Він актуальний для саду різних розмірів: від компактних міських просторів до масштабних приміських ландшафтів.

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Переваги дизайну

Цей стиль ідеально підходить для тих, хто цінує вільний від безладдя та організований відкритий простір. Меблі, рослини та прикраси можна розмістити так, щоб вийшла візуально приваблива та цілісна картина. До того ж за цим стилем потрібно менше доглядати, у порівнянні з більш хитромудрими дизайнами. Тому це ідеальний варіант для людей з напруженим способом життя.

Квіти

Вибирайте квіти, які доповнюють загальну естетику вашого саду. Білий, зелений і сріблястий – це найпопулярніші поєднання кольорів для цього стилю. Ви можете посадити білі троянди, гортензії та лілії, які додадуть вашій території елегантності та чистоти. Поєднуйте їх із зеленими листяними рослинами, такими як самшит або папороть, щоб створити візуально яскравий контраст. Багно або пильовик – рослини сріблястого відтінку, можуть надати вашому саду унікальності, зберігаючи при цьому мінімалістичний стиль.

Декоративні елементи

Вибирайте прості, але елегантні деталі, які відповідають чистим лініям та естетиці цього стилю. Ви можете додати маленькі скульптури, декоративні каміння або гальки, витончені водні об'єкти, адже це надасть вишуканості та спокою вашому відкритому простору. Використовуйте натуральні матеріали, зокрема, бетон або нержавіючу сталь, щоб надати сучасного вигляду, загальному дизайну.

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