Вам знадобиться всього 200 грам фаршу: рецепт бюджетної картопляної запіканки

Ця запіканка швидко готується, не потребує особливих зусиль та економить ваш бюджет.

Інгредієнти:

– 200 г яловичого фаршу

– 500 г картоплі

– 150 г рису

– 1 морква

– 0,5 цибулини

– 200 мл води

– 1 ст. л. томатної пасти

– 2 ст. л. рослинної олії

– 2 ст. л. сметани

– 50 г твердого сиру

– сіль

– спеції за смаком

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Спосіб приготування:

1.Зваріть рис до напівготовності. Натріть моркву та дрібно наріжте цибулю. Обсмажте овочі на сковорідці.

2. Змішайте рис та зажарку з фаршем

3. Зробіть невеликі кульки з рису та фаршу.

4. Наріжте картоплю кружечками.

5. Викладіть картоплю і кульки у змащену олією форму.

6.Запікайте в духовці 20 хвилин при 180 градусах.

7. Приготуйте заливку: змішайте сметану, воду, томатну пасту, сіль, спеції. Залийте сумішшю картоплю з фаршем та поставте у духовку ще на 15 хвилин.

8. Посипте запіканку тертим сиром та відправте в духовку ще на 5 хвилин.

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