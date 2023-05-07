Вантуз не потрібен: ТОП-3 способи очищення унітаза від засмічення

Як промити унітаз пластиковою пляшкою та інші способи очищення унітазу від засмічення

Засмічення унітаза є дуже поширеною проблемою в будинках та квартирах, яку можна подолати різними способами. В результаті вода в туалеті підіймається або навіть переливається під час змиву в унітазі.

Проте можна прочистити унітаз без будь-якого спеціального обладнання, навіть за допомогою пластикової пляшки. Про дієві способи розповіло видання Sante Plus Mag.

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Спосіб №1. Пластикова пляшка.

Якщо у вас немає вантуза, ви можете промити унітаз за допомогою пластикової пляшки. Для цього виберіть пляшку, яка не надто широка, щоб поміститися в трубу, і за допомогою пари ножиць відріжте дно пляшки. Переконайтеся, що кришка щільно закрита, потім візьміть пляшку за шийку і вставте її на дно. Зробіть рухи вперед-назад, як і вантузом, щоб видалити засмічення, яке закупорює трубу.

Як видалити засмічення унітаза за допомогою пластикової пляшки

Окрім використання пластикової пляшки, деякі інші хитрощі також можуть допомогти вам позбутися засмічення, яке забиває каналізацію туалету.

Спосіб №2. Білий оцет і харчова сода

Ці два побутові інгредієнти, які є на кожній кухні, допоможуть прочистити каналізацію. Спочатку насипте 250 г харчової соди в миску і перемішайте, щоб покрити всі боки унітаза.

Зачекайте, поки харчова сода опуститься на дно води, а потім налийте 500 мл білого оцту, переконавшись, що він також покриває бокові стінки. Залиште на годину і змийте. Якщо засмічення все ще чинить опір, повторіть операцію та залиште діяти на ніч.

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Спосіб №3. Вішалка для прочищення унітаза

Вішалка для одягу зможе допомогти позбутися засмічення. Тримайте гачок вішалки плоскогубцями, щоб зафіксувати його, а іншою рукою поверніть нижню частину вішалки проти годинникової стрілки. Таким чином, ви його розкрутите, зберігши гачок.

Потім оберніть тканину навколо кінця вішалки без гачка та міцно зав’яжіть її. Таким чином, ви не дасте металу пошкодити трубу під час проходження.

Перш ніж вставляти вішалку, налийте на дно унітаза 60 мл мийного засобу. Зачекайте, поки він опуститься, а потім дайте йому постояти 5 хвилин.

Засіб для миття посуду допоможе змастити кришки, щоб полегшити проходження вішалки. Потім проштовхніть вішалку в чашу так, щоб вона пройшла через трубу, міцно тримаючи її за гачок. Продовжуйте штовхати, доки ви не зможете йти далі, або коли відчуєте, що вдарилися. У цьому випадку рухайтеся вперед-назад, вгору-вниз, щоб зламати засмічення. Коли засмічення почне розм’якшуватися, рівень води в чаші впаде.

Зверніть увагу: якщо ви не можете знайти пробку, це означає, що вона все ще далеко в каналізації.

Нагадаємо, що освіжувач повітря для туалету можна зробити власноруч. Так ви зекономите та позбудетесь неприємних запахів. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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