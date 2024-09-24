Важлива інформація для власників газових котлів: 'Нафтогаз' озвучив попередження

Новий опалювальний сезон наближається, і більшість українців для обігріву використовують газові котли. Компанія Нафтогаз підкреслила, що цей вибір є вигідним і надійним. Серед основних переваг – низьке навантаження на електромережу та можливість роботи від альтернативних джерел, навіть якщо електрика в домі відсутня за графіком.

Однак важливо дотримуватись обережності, особливо для тих, хто встановив газовий котел раніше, зазначають у компанії. Прилади, що вже використовуються, потребують регулярного технічного обслуговування. Це особливо актуально перед настанням холодів. Профілактична перевірка може виявити певні проблеми та, відповідно, їх усунути.

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Для тих, хто збирається оновити свій старий газовий котел, компанія Нафтогаз підготувала кілька рекомендацій щодо вибору найкращого варіанту. Щоб уникнути зайвих витрат, варто заздалегідь визначити основні параметри нового котла:

котел може бути одноконтурним, призначеним тільки для опалення, або ж двоконтурним;

газовий котел може мати відкриту або закриту камеру згоряння; для моделі з відкритою камерою необхідно забезпечити належну вентиляцію в приміщенні, і такий котел не рекомендовано встановлювати в маленьких кімнатах;

необхідно заздалегідь визначити площу приміщення для обігріву, оскільки потужність приладу розраховується за стандартною формулою – 1 кіловат на 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, у Нафтогазі попередили, що за газ доведеться платити по-новому.

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